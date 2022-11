Sabato Rai Sport Web e Play | 19 Novembre 2022 | diretta Calcio Nazionale Under 21 | Tennis ATP Finals

(Di sabato 19 novembre 2022) Come ogni fine settimana oggi,19, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 58) e su satellite in chiaro in versione...

CAMPOBASSO -19 novembre alle ore 18,30 al Teatro Savoia di Campobasso, si svolgerà il concerto in ... PerRadio3 si è esibito più volte nell'ambito della rassegna de "I Concerti al Quirinale",...In palio c'è un posto nella semifinale dicontro il norvegese Casper Ruud che, a sorpresa, ... Prevista pure una copertura in chiaro su2 , che trasmetterà un incontro di singolare al giorno. ...Il teatro di Mattia Torre arriva in tv su Rai 3 da sabato 19 novembre alle 22:00 per 5 sabati consecutivi con Sei Pezzi Facili. Si tratta di sei spettacoli teatrali scritti da Mattia Torre, ...Simona Izzo e Ricky Tognazzi faranno compagnia ai “Lunatici” di Rai Radio 2 per la puntata in onda nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 novembre. I due ospiti speciali si collegheranno con una ...