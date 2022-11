Pd | Letta | ' voto a favore in Assemblea fondamentale | entriamo in logica Congresso'

... compatibilmente con ildelle Regionali, 'che non dipende da noi'. Lo ha detto il segretario del Pd Enricoparlando all'assemblea nazionale del ...E aggiunge che "I tempi sono meno lunghi", ma si "accorcia solo la fase del" non quella "... Regionali:, D'Amato e Majorino corrono per vincere "Alcune decisioni importanti ci rendono ...Roma, 19 nov (Adnkronos) - "Faccio un appello al voto a tutti, a esserci e a votare a favore di questo passaggio. E' stato un dibattito carico di orgoglio che ha cominciato a parlare la lingua ...compatibilmente con il voto delle Regionali, “che non dipende da noi”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta parlando all’assemblea nazionale del partito. (Agenzia askanews) Su altre fonti Il ...