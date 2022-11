Il Sannio Quotidiano

... è un nome di prestigio, si vedrà non c'è stata nessuna trattativa,atto della sua ...fatto dal Segretario Regionale Bruno Astorre dopo un confronto con il Segretario nazionale Enricoed il ...Vianalela determina, fa sapere di essersi confrontato anche a livello nazionale su quel '...atto del fatto, come prevede la stessa, che altre autorizzazioni non saranno rilasciate, ma se ... Pd: Letta, ‘mi prendo io l’impegno su Odg sulle correnti’ Pausa forzata dal cinema per Chris Hemsworth. L'attore famosissimo per aver interpretato, tra gli altri, Thor nella saga Marvel ha deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro.Roma, 19 nov (Adnkronos) – L’Ordine del giorno ‘anti correnti’ presentato da Mariana Madia e Lia Quartapelle non è stato messo ai voti ma “assunto” dall’Assemblea del Pd. Lo ha annunciato lo stesso En ...