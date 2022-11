Murgia si lagna con Letta Letta si lagna replicando a Murgia La sinistra è ormai tutta un piagnisteo

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 19 novembre 2022) “Gentile Michela, non so se, come lei ha suggerito ieri qui su La Stampa, gli intellettuali facciano “comodo” al Pd. Se con questo intende una funzione di pungolo del dibattito pubblico sì, ci fanno molto comodo. Anzi, mai come oggi, direi che ne abbiamo bisogno. Per rialzarci dopo la sconfitta, ogni stimolo, anche il più corrosivo, può contribuire ad alimentare un confronto”. Enricoreplica oggi sulla Stampa alla lettera aperta dinze che gli aveva inviato Michela. Quest’ultima, in sintesi, aveva rimproverato al Pd di fare un’opposizione assai scarsa. E così tocca agli intellettuali (cioè lei e Saviano) opporsi con forza al “fascismo governativo”, attirandosi con ciò gli strali dell’elettorato di destra. “Perché siamo noi – ...