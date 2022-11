Matteo Salvini è disposto? Sorgi | che siluro | ecco cosa sta per succedere

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) La vera domanda è questa: "a cedere?". A porla, in un fondo assai velenoso sulla Stampa, è Marcello, tra i più acuti e autorevoli commentatori politici del giornalismo italiano. Il tema è quello, pesantissimo, della imminente prossima legge di bilancio: "Con una manovra di fine anno in larghissima parte destinata a fare da calmiere per il caro-bollette, quasi quasi non vale la pena litigare su quel che resta, cioè le briciole". Tra queste, ricorda, il condono penale per gli evasori e l'innalzamento della quota di pagamenti in contanti fino a cinquemila euro, due misure molto politiche che sembrano essere finite, almeno per il momento, in stand-by. La coperta è corta, in cassa non c'è un euro da destinare a regalie o manovre di propaganda economica (stile reddito di ...