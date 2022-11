Manovra | Giorgetti | ' cuneo fiscale sarà rinnovato e aumentato per lavoratori'

(Di sabato 19 novembre 2022) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La misura delnon è attualmente finanziata per il 2023. Volontà del governo è non solo finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno ma anche aumentarla per i redditi più bassi dei". Lo dichiara il ministro dell'economia Giancarlo, aggiungendo che "per quanto riguarda altre misure di cui si parla oggi sui quotidiani si precisa che si tratta di mere ipotesi presentate nel corso della riunione che sono in corso di valutazione politica".

: priorità a redditi bassi e imprese. Unada trenta miliardi di euro , di cui larga parte destinate ad aumentare gli aiuti a famiglie e imprese che devono fronteggiare il caro ......firma decreto ). La nuova riforma del sistema previdenziale approderà in Consiglio dei ... Con un costo per le casse pubbliche, previsto dalla, decisamente non di poco conto: si ...Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "La misura del cuneo fiscale non è attualmente finanziata per il 2023. Volontà del governo è non solo finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno ma ...Detassazione totale per i nuovi assunti under 34, per 2-3 anni. Questa una delle ipotesi emerse - a quanto riferiscono fonti parlamentari - durante il vertice sulla Manovra di bilancio tra il ...