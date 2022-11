La Formula E svela i cambiamenti di formato per la nuova stagione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 19 novembre 2022) LaE ha annunciato che tornerà a disputare gare a tempo anziché ildi 45 minuti+1 giro utilizzato nelle ultime stagioni. Le prime quattro stagioni dellaE hanno visto il sistema tradizionale di un numero specifico di giri, ma dall’introduzione della Gen2 nella5 sono state introdotte le gare a tempo. Ora si tornerà ala giri, con periodi di safety car o di full course yellows da compensare con giri aggiuntivi, come si usa in altre serie motoristiche come il BTCC. Debutto dell’Attack Charge L’altra grande novità è che la tanto attesa tecnologia di ricarica rapida farà il suo debutto inE in alcune gare selezionate della9, che inizierà a Città del Messico il 14 gennaio. Si chiamerà Attack Charge e prevede ...