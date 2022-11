Hit Parade | Tiziano Ferro scansa tutti ed è primo | entra in classifica Bruce Springsteen

(Di sabato 19 novembre 2022) Altra settimana, altradegli album, singoli e vinili più venduti nel panorama discografico internazionale. Questa volta il podio ha però cambiato musica e ha aperto la strada a nuovi progetti che hanno da poco fatto il loro debutto.tra, salito in vetta alla, ècon il suo ultimo album di inediti, Il mondo è nostro. Nuovasettimanale, targata ancora una volta da Fimi/Gfk, che spazia verso diversi generi musicali con tantissime new entry. Ma ilposto spetta questa volta ad un talento italiano, precisamente di Latina:. Il cantante è volato, infatti, a solo qualche giorno dall’uscita del suo ultimo album, in cima alla ...

Agenzia ANSA

Fidenco fu un "re" delleproprio quando si stava affermando ìn anche in Italia, il rock: la sua Su nel cielo (tratta dal film I delfini di Citto Maselli) fu prima in classifica per quattro ...La sua Legata a un granello di sabbia del 1961, è considerata il primo esempio di tormentone estivo italiano della storia, con 14 settimane di permanenza al top dellae fu il primo 45 giri ... Hit parade, primo Ferro seguito da Springsteen (ANSA) - ROMA, 18 NOV - E' subito al primo posto 'Il mondo è nostro', il nuovo album di Tiziano Ferro, uscito l'11 novembre per Virgin/Universal Music, in cui si mette a nudo tra bilanci intimi, ...La loro Liverpool era Fuorigrotta, tagliarono i capelli a caschetto e un venerdì si trovarono nella Hit Parade davanti ai Pooh. Al posto di She loves you yeah cantavano Si e llave tu, A ...