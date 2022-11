E’ morto Nico Fidenco | Sangiuliano “Addio a un grande artista”

(Di sabato 19 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della musica. E’ scomparso nella notte a Roma, dove era nato il 24 gennaio del 1933, il cantautore e compositoreebbepopolarità a partire dagli anni ’60, con “What a sky”, tratto dal film di Francesco Maselli “I delfini”, e con “Legata a un granello di sabbia”, primo esempio di tormentone estivo della storia della musica italiana: una canzone che rimase prima in classifica per 14 settimane. Negli anni Ottanta, pseudonimo di DomeColarossi, ebbe una seconda vita musicale con le sigle di cartoon di “Don Chuck castoro”, “Bem il mostro umano” e “Sam ragazzo del west”. “Apprendo con dolore della morte di, importante cantautore e compositore di colonne sonore ...

