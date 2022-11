Il Faro online

"Sonoi lavori di messa in sicurezza del viadotto ciclopedonale a. Nei mesi scorsi abbiamo avuto le prime segnalazioni e abbiamo immediatamente attivato le procedure per risolvere la ..."Sonoi lavori di messa in sicurezza del viadotto ciclopedonale a. Nei mesi scorsi abbiamo avuto le prime segnalazioni e abbiamo immediatamente attivato le procedure per risolvere la ... Dragoncello, partiti i lavori per la messa in sicurezza del viadotto di via Ruspoli (AGR) Sono partiti i lavori di messa in sicurezza del viadotto ciclopedonale, in via Ruspoli a Dragoncello. L’annuncio è dell’assessore ai lavori pubblici di Roma Ornella Segnalini: “Nei mesi scorsi a ...Calcerano-Di Matteo: 'Ulteriore obiettivo è quello di fare chiarezza in merito all’iter di presa in carico di questo e di altri cavalcavia a Dragoncello per permettere all'Amministrazione di programma ...