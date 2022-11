De Zerbi | «Guerra? Non ho avuto il tempo di elaborare»

(Di sabato 19 novembre 2022) Le parole di Desul conflitto in Ucraina: «La cosa più importante è il dramma che sta vivendo il popolo ucraino» Roberto Denella sua intervista rilasciata a SportItalia ha parlato anche del conflitto in Ucraina, scoppiato quando lui era alla guida dello Shakthar Donetsk. Di seguito le sue parole.IN UCRAINA – «Non hopaura di morire sotto le bombe. Forse perché ho elaborato dopo, ma in quel momento ero sicuro di tornare a casa. Mi dispiace vedere i calciatori di altri paesi, penso ai brasiliani, con le moglie e i figli piccoli in difficoltà. Mi dispiaceva vedere lo staff in difficoltà. Ma in quel momento abbiamo pensato solo a dare una mano ai brasiliani. E poi a tornare a casa. Perché non sono scappato? Aspettavo la sospensione del campionato ucraino, poi sarei tornato a casa. Ma è ...

