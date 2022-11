Traffico Roma del 18-11-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 18 novembre 2022) Luceverdebuonasera in studio massimo veschi si rallenta pernella galleria Giovanni XXIII fino al Gemelli su via della Pineta Sacchetti Code in tangenziale Tra la Farnesina e la Salaria direzione San Giovanni mentre in carreggiata opposta abbiamo code verso lo stadio Olimpico crea San Giovanni è il bivio per laL’Aquila e poi tra la Nomentana e la Salaria code per incidente in via della Pisana dal raccordo in direzione dell’ Aurelia Antica e poi ci sono rallentamenti per un altro incidente in via di Boccea all’altezza di via Cornelia è in via di Bravetta all’altezza di Vicolo di Bravetta aumenta intensità o anche in uscita dacon rallentamenti sul detto Urbano della A24 tra la tangenziale è il raccordo sul Raccordo Anulare troviamo coda in carreggiata esterna 3 la via del mare e la tua collana ...