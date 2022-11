Traffico di cuccioli tra Ladispoli e Latina | li vendevano online spacciandoli per cani di razza

(Di venerdì 18 novembre 2022)– Nelle scorse ore, i militari del NIPAAF (Nucleo Investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) di, della Sezione Operativa Reati in Danno degli Animali (SOARDA) del Raggruppamento Carabinieri CITES e delle Stazioni carabinieri forestale di, Sezze, Priverno, Cisterna e Cori, congiuntamente al Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità (NAS) di, con il supporto delle Stazioni Carabinieri di Aprilia, Cisterna, Borgo Podgora e Campoverde e Stazione carabinieri forestale di Ostia, nell’ambito di una complessa attività d’indagine inerente a una frode in commercio e associazione a delinquere finalizzata aldi animali da compagnia, hanno eseguito 6 perquisizioni a carico di altrettanti soggetti, di nazionalità italiana, russa e ucraina, residenti nei ...

Per sostenere la campagna si può visitare: fondazionecavecanem.org/landing/emergenza -... lavora con le autorità per la fauna selvatica in Etiopia, Somalia, Somaliland e Yemen per porre fine aldidi ghepardo vivi, prelevati allo stato brado e contrabbandati nella ...Tutti questi elementi hanno fatto presumere pertanto una complessa associazione finalizzata all’illecita introduzione nel territorio nazionale di animali da compagnia ipotizzandosi il traffico ...La complessa attività d’indagine inerente a una frode in commercio e associazione a delinquere finalizzata al traffico di animali da compagnia ... di aver pubblicato annunci sul portale on-line di ...