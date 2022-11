Tony Khan promette | “Full Gear durerà un tempo ragionevole”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 18 novembre 2022) Gli eventi della AEW sono sempre un’abbuffata di wrestling quasi interminabile. Come un banchetto con mille portate, si arriva al dolce sempre soddisfatti ma con un po’ di fatica. Ha parlato dell’argomento il presidente della AEW, assicurando ai fan cheterminerà questo sabato a un orario. Durante la conferenza stampa AEWha discusso i tempi dell’evento dichiarando chesarà condensato in una “serata di wrestling relativamente stretta”. Ha detto che il wrestling non inizierà necessariamente alle 19:00 ET per il pre-show di Zero-Hour ma che saranno tagliati radicalmente i video di intermezzo per evitare ulteriori perdite di ...