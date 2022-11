Recensione God of War Ragnarok | l’umanità di un Dio

(Di venerdì 18 novembre 2022) Finalmente ci siamo, a quattro anni di distanza dal suo predecessore è arrivato il momento di analizzare, in questa, God of WarRendere più conforme a quella che si ritiene debba essere la natura umana Che cosa significa “umanizzare”? Una definizione tecnica la ritroviamo alzando leggerissimamente il nostro sguardo. C’è un passaggio, però, di questa definizione, che risulta complesso da intendere ed è quel dubbio insito al passaggio stesso a dare valore e peso al tutto. “Quella che si ritiene debba essere…“, queste parole ci offrono una straordinaria chiave di lettura in relazione al concetto di umanizzazione. Cos’è che ci rende umani? Com’è che si definisce la natura umana? Forse, a renderci umani (e sottolineiamo il “forse”), è quella carica di emozioni, positive e negative che ognuno di noi porta dentro, a volte in silenzio ...

... il tutto dopo che diversi giochi first party di PlayStation hanno da poco seguito l'esempio, come Sackboy Una grande Avventura , Horizon Zero Dawn prima eof War poi , oltre (appunto) anche a ...Per gli amanti delle specifiche, ribadendo che lanon si concentra sull'analisi tecnica ... L'unica eccezione, in questo senso, è stata quella diof War . Il titolo di Santa Monica ...Horizon Zero Dawn prima e God of War poi, oltre (appunto) anche a Marvel’s Spider-Man Remastered e il notevole Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri (che trovate anche in versione console su Amazon a ...God of War Ragnarok Recensione | Quanto pesa un capolavoro Termine usato e abusato, sono d’accordo, ma che calzava e calza a pennello su God of War, il capitolo del 2018. Da cui segue la domanda: ...