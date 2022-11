Napoli | violenza sessuale su 6 studentesse all’università | arrestato tecnico laboratorio

(Di venerdì 18 novembre 2022) (Adnkronos) – Undiin servizio presso l’Università Federico II di, Dipartimento di Biologia, è stato. I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo, accusato del reato dicontinuata, aggravata per essere stata commessa all’interno di un luogo di istruzione frequentato dalla vittima, ai danni di 6. Le indagini sono partite dalla denuncia-querela sporta ai carabinieri da una studentessa, che ha raccontato di essere stata costretta a subire atti sessuali da parte deldinel mese di novembre 2021, consistiti in carezze e palpeggiamenti nelle parti intime, all’interno di locali ...

...nelle parti intime" Un tecnico di laboratorio in servizio presso l'Università Federico II di,... accusato del reato disessuale continuata, aggravata per essere stata commessa all'...Il gip del tribunale diha disposto gli arresti domiciliari per l'accusa disessuale continuata e aggravata . Secondo l'accusa le vittime sono sei studentesse dell'ateneo. Le indagini ...Un tecnico di laboratorio dell’Università Federico II di Napoli è stato arrestato con l’accusa di ... È “ritenuto gravemente indiziato – scrive chi indaga – del reato di violenza sessuale continuata, ...Napoli, 18 nov. (Adnkronos ... a un ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell'uomo, accusato del reato di violenza sessuale continuata, aggravata per essere stata ...