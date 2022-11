Lunga vita a De Benedetti | jolly delle destre

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 18 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/As-Np-1-10.mp4 Adoro i miliardi, l'opulenzaloro case e l'abbondanza dei loro mezzi. Ma soprattutto l'enormitàloro scemenze che a volte dico. Chi non conosce Bocche di rosa, capolavoro di Fabrizio De André. A un certo punto, il testo recita: "Si sa che la gente dà buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio". Ecco, Carlo Deè come le comari di quel paesino cantate da De André. Cioè, non potendo dare, per l'età avanzata, il cattivo esempio – in particolare, non potendo più pagare tangenti, finire in inchieste per reati ambientali e cyber trading – ripiega sui buoni consigli… Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 18 novembre 2022