LIVE Zalgiris-Olimpia Milano 49-39 | Eurolega basket in DIRETTA | si entra nell’ultimo quarto

50-42 TRIPLA DI ALVITI! 50-39 Un solo libero per Ulanovas ad aprire l'ultimo. FINISCE IL TERZOha 5/22 da tre punti, ma è ancora in partita a Kaunas grazie a tre triple consecutive di Mitrou-Long ed Hall. La sensazione è che serva davvero un'impresa alla squadra di Messina per uscire dalla crisi. 49-39 Evans trova altri due punti straordinari inta. 47-39 ANCORA MITROU-LONG! Un minuto alla fine del. 47-36 Ancora Birutis con l'appoggio facile al vetro. 45-36 Tripla anche di Mitrou-Long.prova a restare viva. 45-33 Alley oop firmato Ulanovas-Birutis. 43-33 TRIPLA DI HALL! Praticamente un gol pernon segna mai. Percentuali ...

La palla a due diKaunas - Olimpia Milano, match valevole per l'ottava giornata dell'Eurolega 2022 - 2023 , è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTAdi OA Sport! Palla a due che verrà alzata allaArena di Kaunas (Lituania) alle 19:00 ora italiana. Ci sarà anche OA Sport con la direttascritta , per aggiornarvi su ogni azione di questa sfida. Ottava giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball per l'Olimpia Milano, che si trova in Lituania ospite dello Zalgiris Kaunas che la precede in classifica. L'EA7 di Ettore Messina vuole ...