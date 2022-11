Koolhof Skupski-Dodig Krajicek oggi in tv | orario e diretta streaming Atp Finals Torino 2022

(Di venerdì 18 novembre 2022)affronterannonel match d’apertura della sesta giornata delle ATPdi. La coppia numero uno al mondo deve provare a raggiungere la qualificazione, dopo aver ottenuto una vittoria ed una sconfitta nelle prime due uscite al Pala Alpitour. Molto dipenderà anche da cosa accadrà nel match serale che vedrà protagonisti Mektic/Pavic contro Kokkinakis/Kyrgios, ma nel frattempo l’olandese e il britannico dovranno portare a casa il loro match per assicurarsi di avere chances di passaggio del turno. Di fronte avranno un duo che non mollerà facilmente la presa, dato che nonostante le due sconfitte fin qui ottenute, a livello di aritmetica non sono ancora eliminati dalla manifestazione. C’è un precedente, giocato pochi giorni fa a ...

PROGRAMMA 18 NOVEMBRE ATP FINALS 2022 Campo centrale Dalle 11:30 W.(NED)/N.(GBR) (1) - I. Dodig (CRO)/A. Krajicek (USA) (5) Non prima delle 14:00 D. Medvedev (RUS) (4) - N. Djokovic (SRB) (7) Non prima delle 18:30 N. Metkic (CRO)/M. Pavic (CRO) (4) - ......40 Rajeev Ram, Joe Salisbury - Marcel Granollers, Horacio Zeballos 2 - 1 21:15 Rafael Nadal - Taylor Harry Fritz 0 - 2 TENNIS - ATP FINALS 11:40 Wesley, Neal- Thanasi Kokkinakis, ...Koolhof/Skupski affronteranno Dodig/Krajicek nel match d'apertura della sesta giornata delle ATP Finals 2022 di Torino.Nessuna diretta TV in chiaro della partita tra il russo e il serbo, in programma non prima delle 14 dopo il doppio Koolhof/Skupski – Doding/Krajicek. Diretta televisiva su Sky per Medvedev-Djokovic e ...