Kledi | la moglie Charlotte torna sulla malattia del figlio Gabriel | “È stata dura”

(Di venerdì 18 novembre 2022) Quando si diventa genitori c’è una frase ricorrente che pulsa sulle labbra dei fortunati papà e mamme: va bene tutto, purché ci sia la salute. Non sempre, però, le cose vanno come immaginiamo nel nostro mondo ideale. La realtà può essere ben diversa e a ricordarcelo èancora una voltaLazzari,diKadiu con il quale ha dato alla luce il piccoloche ha poco più di un anno, ma ha già dovuto affrontare unalotta contro la. È tempo di bilanci per mamma, tempo per rivolgere un pensiero a sé stessa e a tutte le madri che, come lei, hanno affrontato l’abisso per poi risalire., ladel ...

