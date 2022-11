(Di venerdì 18 novembre 2022) Lasui luoghi di lavoro è di grandissima attualità e ci può essere un modo innovativo se non divertente per imparare, per trasmettere ai più giovani l'importanza di rispettare normative e ...

Libero Tv

... la compagnia TraAttori in collaborazione con la Fondazione LHS ha messo in scena lo spettacolo di improvvisazione teatrale #. Gli attori stabiliscono un forte legame con il pubblico: ... Improsafe, parlare di sicurezza con l'improvvisazione teatrale la compagnia TraAttori in collaborazione con la Fondazione LHS ha messo in scena lo spettacolo di improvvisazione teatrale #improsafe. Gli attori stabiliscono un forte legame con il pubblico: chiedono ...