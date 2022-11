Enrico Montesano Non Ci Sta | Dovranno Chiedermi Scusa!

(Di venerdì 18 novembre 2022) Non si placano le polemiche intorno adopo la squalifica a Ballando con le stelle. L’attore in queste ultime ore, é stato pure accusato di aver fatto il saluto romano in sala prove. Accuse prontamente rispedite al mittente, ma che hanno fatto infuriare l’attore, che si sente perseguitato e pretende ora delle scuse. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla vicenda!travolto dalle polemiche ora dice basta! Dopo essere stato squalificato da Ballando con le stelle,continua ad essere al centro delle polemiche. La bufera intorno a lui non si é ancora placata e ogni giorno spuntano nuove accuse e nuovi retroscena. L’ultimo in ordine di tempo, parla del presunto saluto romano che l’attore avrebbe fatto dinnanzi alle telecamere in sala prove. Dopo ...

Il casoha scosso profondamente i vertici Rai e la questione è ancora in corso: a dare il via a tutto è stata una segnalazione di Selvaggia Lucarelli che su Twitter ha evidenziato la scelta ...Selvaggia Lucarelli ancora contro, attualmente ex concorrente di Ballando con le stelle dopo la squalifica L'articolo Caso, Selvaggia Lucarelli: "Lui rientra Me ne vado" proviene da True ...Non si placano le polemiche sul web per l’episodio che ha visto protagonista Enrico Montesano: l’attore ha replicato duramente. Ballando con le Stelle è un programma con una formula che ha dimostrato ...La giudice di Ballando con le Stelle ha risposto alle critiche per aver dato l'avvio al caso Montesano in Rai. Ma, Enrico Mentano le risponde per le rime e tra i due è scontro. Ecco cosa è successo.