Ciro Grillo | via libera al “testimone-chiave” della difesa | atteso in aula il ragazzo accusato di stupro dalla vittima un anno prima

(Di venerdì 18 novembre 2022) Gli avvocati di, a processo con altri tre imputati con l’accusa di, hottenuto dal giudice di Tempio Pausania di poter chiamare a testimoniare David Enrique Bye Obando, uno studente norvegese di 20 anni molto amicoragazza che ha denunciato le violenze. Come riporta Repubblica, per la, la testimonianza di Obando potrebbe intaccare l’attendibilità21enne. Il suo maestro di surf ha raccontato che la studentesse italo-norvegese gli aveva rivelato di aver subito violenza dal suo amico, Obando, nell’estate del 2018 – undei fatti di Cala di Volpe, nella villa di. La ragazza aveva poi avuto un confronto con Obando, e aveva deciso di ritirare la denuncia. «Mi riferì ...

