Autonomia differenziata | lo stop del Sud | Calderoli costretto a trattare

L'regionalesi puo' fare 'a patto che la Costituzione si attui nel suo complesso e non 'a pezzi'': a ribadirlo in una intervista al Corriere della Sera e' il presidente della ......dal ritardo con cui sta avvenendo la distribuzione dei bidoni per la nuova raccolta, ... Albizzate e Mornago, ha scelto la 'doppia velocità' - Il nostro Comune gestirà inla ...Così il ministro per gli Affari europei e la coesione, Raffaele Fitto, a Bruxelles per la riunione del Consiglio Affari generali, in merito all’autonomia differenziata.“Autonomia differenziata delle regioni Sì, a patto che la Costituzione si attui nel suo complesso e non a pezzi. La bozza Calderoli Le bozze sono bozze. Sono proposte per ragionarci su. Non sono ...