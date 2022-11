Atp Finals Torino 2022 | Fritz si regala Djokovic | battuto in lotta Auger-Aliassime

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022) Taylorha avuto la meglio contro Felixnello spareggio del Gruppo Verde alle ATPdi(cemento indoor). Lo statunitense ha prevalso dopo una durissima battaglia terminata solamente dopo quasi tre ore di gioco con il punteggio di 7-6(4) (5)6-7 6-2. Dopo due tie-break e cinque game giocati punto a punto e ad altissima intensità, a fare la differenza è stato un brutto passaggio a vuoto nel finale del canadese, che ha perso ben due servizi consecutivamente dopo non aver concesso palle break per due ore e mezza. Successo meritato per, che si qualifica come secondo nel proprio raggruppamento e nella giornata di sabato affronterà il serbo Novakper un posto nella finalissima. Di seguito il recap della ...