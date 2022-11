21 concorsi pubblici per lavorare con un camice bianco e a tempo indeterminato dal Nord al Sud

(Di venerdì 18 novembre 2022) Iniziamo dalla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 ottobre. In Campania, l'ASL di Salerno cerca 159 dirigenti medici in varie discipline e a, con istanze da inoltrare per il 24 di ...

La Legge per Tutti

Entriamo nel vivo, dunque, ecco 21per lavorare con un camice bianco. Indice dei contenuti Iprossimi alla scadenza Isanitari che scadono il 27 novembre ...MODENA - La Cisl Funzione pubblica Emilia Centrale ha organizzato un corso di formazione e preparazione aiindetti in questo periodo dal Comune di Modena (che deve coprire 33 posti per istruttore amministrativo cat. C) e altri Comuni modenesi, ma anche rggiani. Le lezioni, che si svolgono ... Limiti di età per partecipare a concorsi pubblici L’AQUILA – Prosegue, alla Asl dell’Aquila, la stagione dei concorsi per individuare i direttori delle ... giorni ha definito il calendario per lo svolgimento delle selezioni pubbliche che si terranno ...Ormai giunto alla quinta edizione, il premio Lean Healthcare e Lifescience Award 2022 ha visto concorrere 206 progetti presentati da 92 aziende socio-sanitarie pubbliche e private. Scopo del concorso, ...