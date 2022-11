Ultime Notizie Roma del 17-11-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 17 novembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione di piacenza24.eu da Francesco Vitale in studio la manovra del governo meloni dovrebbe prevedere misure per 30 32 miliardi di euro e domani la premier incontrerà alle 18 il capogruppo della maggioranza l’esecutivo ragione sulla possibilità di una sanatoria per il rientro dei capitali all’estero che potrebbe portare nelle case altre 3 e 5 miliardi un cardine sarà la rivisitazione della norma sulla tassazione degli extra profitti con un’aliquota non ancora definita che potrebbe essere 33% nel provvedimento ci saranno il tetto al contante il ponte sullo stretto assicurano dalla lega per il Mac non ci sarà un condono di carattere penale la Russia non intende rinunciare ai territori in Ucraina recentemente ammessi al suo territorio lo ha fermato il viceministro degli Esteri rybakova e mentre snes chi chiede al mondo più ...