Tavassi ha una fidanzata fuori dal GF Vip? “Sono inseparabili | ecco chi è”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Due settimane fa Edoardoè entrato nella casa del GFdichiarandosi single e – scherzando – ha detto di essere in cerca della madre dei suoi figli. In questi giorni il fratello di Guendalina si è avvicinato molto a Micol Incorvaia, ma secondo alcuni rumordalla casa di Cinecittà ci sarebbe qualcuno ad aspettare il gieffino. A Casa Pipol Samara Tramontana ha detto cheavrebbe un’amicizia speciale. “Partiamo con Edoardo. Lui piace un sacco e fa sorridere. C’è chi dice che vincerà. Io ho uno scoop su di lui. Lui è entrato al GFdicendo che vorrebbe cercare moglie e trovare l’amore. Ma lui convive con una ragazza. Edoardo la definisce migliore amica e poco prima del GFandati a fare una vacanza insieme. Dice che è la migliore ...

Dunque, anche Guendalina non esclude che col tempo possa davvero nascerestoria d'amore trae Micol, che già vengono definiti come la coppia Incorvassi. Intanto, l'ex gieffina si augura ...Guendalina approvae Micol e fa un complimento all'Incorvaia "In televisione Micol non rende" - ha affermato Guendalina - "È totalmente più bella che già èbella ragazza. Se funzionerà ...Guendalina Tavassi on fire nelle ultime ore: la showgirl continua ad essere particolarmente accattivante su Instagram, ecco come.Onestini, Patrizia, Attilio, Charlie, Luca, Sarah e Tavassi: chi sarà il VIP salvo dalle prossime Nomination