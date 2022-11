Raid russi su tutta l'Ucraina e arriva la neve. Intesa grano prolungata di 4 mesi

- Fonti ucraine parlano di missili da crociera su Kiev, Odessa e Dnipro, dove sarebbero stati colpiti impianti di produzione di gas e di attrezzature e tecnologie missilistiche e spaziali per scopi di ...2022 - 11 - 17 09:31:09su tutta l'Ucraina Nuovie bombardamentihanno colpito città in tutta l'Ucraina, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali ucraine. 'Due missili da ...Il video pubblicato sui social dal presidente ucraino Zelensky: "Ecco come i terroristi vogliono la pace" Questa mattina nuovi raid e bombardamenti russi hanno colpito diverse città ucraine come Kyiv, ...La guerra in Ucraina giunge al 267esimo giorno. Kiev ha annunciato che "l'accordo sul corridoio nel mar Nero per il grano", che vede coinvolte Russia, Ucraina, Turchia e Onu, "è stato esteso per 120 g ...