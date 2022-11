Omicidio a Roma | uccisa una transessuale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ancora un, ancora sangue. Poco fa, unabrasiliana è stata trovata senza vita in casa, in un appartamento in via Durazzo 38, a pochi metri da via Augusto Riboty, proprio lì dove questa mattina, intorno alle 10.50, sono state trovate morte due donne cinesi. A dare l’allarme, intorno alle 12:30, alcuni residenti. Sul posto la polizia e il 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso della. Non è escluso che il delitto di via Durazzo possa avere legami con quello in via Riboty.priva in casa. ferita al torace. via durazzo 38. delle 12.55. scientifica. su Il Corriere della Città.