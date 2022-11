Lombardia | premio Stelle d' Europa Calre a Pirellone per ' Viaggi della Memoria'

(Di giovedì 17 novembre 2022) Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Con la legge 'I' il Consiglio regionalesi è aggiudicato il primod', sezione 'voto del pubblico', indetto dalla, la Conferenza delle 72 assemblee legislative regionali d'. Il, nato nel 2016 per valorizzare quelle iniziative adottate dalle Assemblee regionali europee volte a migliorare un aspettovita economica, culturale o sociale dei territori e delle comunità, si è articolato quest'anno in tre diverse categorie: 'del Pubblico', 'del Comitato permanente' e 'dell'Assemblea plenaria'. Sono state ...

...DOLCE AL CIOCCOLATO La Foresta Nera rivisitata in chiave moderna Alessandro Servida MILANO...LA CREDENZA San Maurizio Canavese (TO) LIGURIA Lucia De Prai DUO RESTAURANT Chiavari (GE)...... Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo, Sicilia, Emilia - Romagna, Veneto, Marche,, Liguria ... La formula del Granè ormai consolidata: dopo aver assistito agli spettacoli dei più diversi ...Giovanna Martelli vince il premio nazionale She Made a Difference 2022. Chi è e le sue parole dopo il riconoscimento al Senato ...Il testo, poetico e potente,affida alla bocca di Cassandra, la figlia del Re di Troia fatta ostaggio dal greco Agamennone ...