Labriola | No a cinque operatori mobili” Cadoret si dimette dal cda

Affaritaliani.it

Pietro, è bene chiarirlo, non corre alcun rischio perché avendo assunto il suo ruolo di ... ha iniziato a ritracciare cedendo il 9,7% negli ultimigiorni. Il mercato non capisce che ......ha sostenuto Pietro, ad di Tim, in collegamento con l'evento sulla crisi e l'innovazione, in streaming, tra l'altro, sul sito del Messaggero. "Il nostro Paese non e' in grado di avere... Tim, Labriola spara a zero: Troppi cinque operatori mobili, fare ordine Pietro Labriola, è bene chiarirlo ... ha iniziato a ritracciare cedendo il 9,7% negli ultimi cinque giorni. Il mercato non capisce che cosa aspetti l’ex-Telecom.“La domanda che c’è da porsi è qual era la politica industriale negli anni passati Perchè il risultato a cui siamo arrivati oggi è quello dato dall’assenza di politica industriale. Oggi il nostro pae ...