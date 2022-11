La Gazzetta dello Sport

Diciamo la verità: non ci aspettavamo di avere una bassa classifica così poco competitiva. Le ultime tre hanno vinto complessivamente due partite in 15 giornate: basta e avanza per capire che così ...... è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato dell'indirizzo preso dal club salentino sul mercato in questa stagione: 'Cerchiamo di essere competitivi nellaattraverso le idee e non il ... La lotta salvezza quasi non c’è più, ma gli esoneri non arrivano: ecco perché Ecco di seguito le sue parole: "Cerchiamo di essere competitivi nella lotta salvezza attraverso le idee e non il portafoglio. Ci confrontiamo con realtà economicamente forti e con esperienza già nella ...Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'inizio di stagione dei giallorossi ...