Istat | export a +1 | 6% a settembre | +2 | 1% sull' anno - Le vendite crescono verso i mercati extra Ue +6% | scendono in Ue

Istat

Così l'secondo cui a settembre 2022 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni (+1,6%) e una flessione per le importazioni ( - 1,7%). L'aumento su base mensile dell'è dovuto ...Leggi Anche L': a maggio cresce l'italiano, +29,5% sull'anno Disavanzo commerciale oltre i 31 miliardi - Nei primi nove mesi dell'anno, il disavanzo commerciale supera i 31 miliardi, condizionato da un ... Commercio con l'estero e prezzi all'import - Settembre 2022 A settembre 2022 il valore delle esportazioni italiane è salito del 21,6% rispetto allo stesso mese del 2021. Il dato, comunicato oggi dall’Istat, è fortemente influenzato dall’aumento dei prezzi, le ...L'aumento su base mensile dell'export è dovuto all'incremento delle vendite verso i mercati extra Ue (+6,0%), mentre le esportazioni verso l'area Ue sono in diminuzione (-2,2%). Lo comunica l'Istat.