Il talento di Ines Olshevska | pianista e compositrice ucraina

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 17 novembre 2022) MILANO –di famiglia russa,inizia a studiare il pianoforte ancora bambina, a 5 anni, da allora lo studio del suo strumento non l’abbandonera? piu?. Nel 1989 diventa “Maestro concertatore in pianoforte” presso l’Istituto Universitario Statale di Musica di Rivne () conseguendo la Laurea nel 1997. Riceve il Diploma di laurea in Maestro L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Tiziano Ferro, Tour 2017: date, scaletta canzoni e info biglietti Patrizio Santo lancia il nuovo singolo “Cercami adesso” David Bowie, a tre anni dalla scomparsa Skunk Anansie: 25 anni di carriera Sid Vicious: a 40 anni dalla morte Una via per Freddie Mercury: novità in Italia