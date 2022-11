Gli Atenei toscani spalancano le porte a studenti rifugiati - Cronaca - lanazione.it

(Di giovedì 17 novembre 2022) Per il terzo anno consecutivo, l'ateneo del capoluogo toscano partecipa al progetto. In prima fila anche le Università di Pisa e di ...

... promuoveobiettivi in linea con l'agenda strategica per la Ricerca della UE e la quarta ... docenze per favorire l'inclusione educativa, valorizzazione del merito, attrattività deglie ...Per il terzo anno consecutivo, l'ateneo del capoluogo toscano partecipa al progetto. In prima fila anche le Università di Pisa e di ...Cia Arezzo pronta con il progetto e la creazione di un servizio di accompagnamento e sostegno che coinvolgerà complessivamente 5.000 imprese della provincia aretina ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...