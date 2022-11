Cop27 | negoziati in alto mare in vista del documento finale | nella bozza di 20 pagine luci e ombre sull’impegno ambientale dei Paesi

(Di giovedì 17 novembre 2022) Alla Cop 27 di Sharm el-Sheik ore contate per negoziare sul testo del, che dovrebbe arrivare entro domani. La, circolata all’alba, è lunga ventidied è incompleta. Tutto questo complica il compito: sono ancora diversi gli aspetti su cui non c’è accordo ed è probabile, quindi, che nel testoverranno apportate modifiche. Si conferma il raddoppio a 40 miliardi di dollari all’anno entro il 2025 per i finanziamenti da dedicare all’adattamento, ma sul fondo per le perdite e i danni subiti daivulnerabili a causa dei cambiamenti climatici (pure citato) nulla è ancora scritto. La finanza globale – Semplicemente perché non c’è accordo. A Glasgow, a recontro sono stati soprattutto ...

