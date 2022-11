"Conoscenza prodotti senza combustione tramite passaparola o web"

... su un campione di circa 1.300 fumatori italiani dai 18 anni in su, allo scopo di analizzare i livelli die le valutazioni dei fumatori suisenza combustione, come le sigarette ...Anche se, ladeiperviene grazie alla comunicazione tra pari, per passaparola. Via internet, invece, è il 23% degli indagati a procedere per informarsi. Quota che per chi fuma ...(Adnkronos) - I fumatori sono informati sull esistenza di alternative senza combustione: nello specifico, il 71,8% dei fumatori conosce le sigarette elettroniche e il 54% i prodotti a ...Tutto sul primo Rapporto del Censis sul fumo di sigaretta e prodotti senza combustione nel nostro Paese presentato stamani al Cnel ...