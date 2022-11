Come scegliere la luce e il gas tra aumenti e misure di tutela

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sono giorni di fermento quelli che accompagnano il momento storico più critico per i prezzi die gas, in cui gli italiani hanno assistito a rincari delle bollette senza precedenti. Basti pensare che per una famiglia media con consumo annuo di 2.800-3.000 kWh di energia elettrica, dal primo trimestre del 2021 al terzo trimestre del 2022 la spesa annuale stimata è passata da 616 euro a 1.963 euro, un valore più che triplicato. Analoga impennata per i prezzi del gas, che per un consumo medio di 1.800-2.000 Smc annuo, nello stesso periodo sono passati da una spesa di 1.428 euro a una stimata di 4.400 euro. Gli aggiornamenti di questi giorni sulle decisioni del Governo per dare una stretta ai rincari ere i consumatori sono principalmente due. Il primo è la proroga del passaggio al libero mercato del gas il 10 gennaio 2024, in parte ventilata ...