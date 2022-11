Alfa Romeo Tonale - Su strada e in pista con la plug-in | vivace e integrale | promette fino a 80 km in elettrico

(Di giovedì 17 novembre 2022) Era già stato scritto: dopo lamild hybrid, l'avrebbe messo in rampa di lancio la variante ibrida alla spina, ovvero-in hybrid Q4. Un ulteriore passo nel percorso di elettrificazione del marchio, intenzionato a lanciare la prima Bev nel 2025 e ad abbandonare qualsiasi forma di endotermico nel 2027. "Lasi affaccia sul mercato dell'ibrido alla spina senza nessun complesso di inferiorità", assicura il ceo Jean-Philippe Imparato. "Confrontatela con la migliore concorrenza e fatemi sapere". In attesa dei rilevamenti del nostro Centro prove, l'ho "assaggiata" sulle strade intorno alladi Balocco. Cambia qualcosa? Da fuori è sempre lei, non cambia. Ci sono solo due dettagli che tradiscono laalla spina: il piccolo Biscione verde ...

E’ la Alfa Romeo più efficiente di sempre, con emissioni medie di 26 g/km di CO2. Tonale è il primo passo. “Non temiamo nessuno, questa vettura è al vertice della sua classe, anche rispetto a BMW X1 o ...E’ una ibrida plug-in agile, che punta sulla qualità”. Infatti Imparato non ha dubbi, “Alfa Romeo sa fare le auto, il premio in USA lo dimostra. E continueremo: torneremo a essere Car of the Year ...