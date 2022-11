Vittorio Sgarbi | quanto prende per un’ospitata tv? Il cachet è stellare

Leggi su chenews

(Di mercoledì 16 novembre 2022)è un habitué dei salottini televisivi dove viene invitato spesso e volentieri per parlare e discutere di diversi temi. Maper una singola ospitata in tv? Il suo. È il critico d’arte più famoso in Italia. Ma anche politico, saggista, storico e personaggio tv. La sua popolarità è riconducibile proprio alle tante partecipazioni nei vari salottini in tv, sia di Mediaset che della Rai. Una carattere veemente che si è fa riconoscere in ogni circostanza. Al di là delle polemiche sui suoi modi, aammonta il suo? Il guadagno è davvero da capogiro. fonte foto: AnsaNon è la prima volta che il pubblico televisivo si chiede aammonti il compenso per un ospite o ...