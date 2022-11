Un Medico in Famiglia e I Cesaroni avranno un sequel? Parla la produttrice

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Unine Isono sbarcati sulle piattaforme streaming facendo incetta di visualizzazioni. Sono tantissimi gli utenti che continuano a guardare le due serie storiche italiane, ora disponibili su Prime Video e Netflix, sono state tra le più viste, raggiungendo perfino la top 10. Questo lascia presagire un nuovo futuro per i titoli Publispei? Non perderti l’opportunità di vedere tantissime serie tv e film grazie al ricco catalogo Prime Video Ladelle serie: “Sono lo specchio della società italiana” Raggiunta dai microfoni di Tvserial, Verdiana Bixio,dei due titoli e presidente della casa di produzione Publispei, si è detta niente affatto stupita dal successo che stanno avendo le due fiction nelle piattaforme streaming. I titoli infatti sono ...

Quotidiano Sanità

A parte ladi CR7 , naturalmente. Sarà che il Mondiale imminente rischia di fagocitare ... tanto più dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dal dottor - nel senso didi professione - ...... strizzando gli occhi' come raccontato alla Gazzetta dello Sport dal dottor Appiotti, ilche ...giorni di stop a Tatarusanu che ha scelto di operarsi prima di volare in vacanza con la. ... Medico di famiglia H24, tutti i giorni Si può fare, ecco come. La proposta della Fimmg Lazio Prima di godersi qualche giorno di vacanza con la famiglia, Ciprian Tatarusanu è stato operato lunedì a Milano per correggere l’astigmatismo misto elevato di cui soffriva. L'intervento, durato meno di ...Il sindacato contro la proposta avanzata dalla Fimmg per il nuovo accordo integrativo regionale: “Un modello che svilisce totalmente la figura del medico di medicina generale che ci esporrà ad un ...