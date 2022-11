Truffa | colpite le Poste per 5 milioni di euro | tutto per una lettera

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Lesono state vittime di unache ha portato via ben 5di. Una frode innescata da unain particolare. Ecco cosa è accaduto e a cosa stare attenti. Gli hacker nel corso del tempo hanno sempre più modellato le loro tecniche. Itori non colpiscono solo persone comuni ma anche importanti enti. Proprio come in questo caso dove qualcuno ha sottratto una cifra altissima alle. E lo ha fatto in un modo davvero molto sottile. Fonte foto: CanvaSono tantissime le tecniche che itori mettono in campo. Stare al passo non è sempre facile e possono capitare di dare vita a qualcosa di davvero inaspettato. In questa occasione, leItaliane sono state coinvolte in una tecnica ...

LA NAZIONE

Governi post coloniali" Le Nazioni Unite stimano che gli impegni climatici presentati dai ...a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e agire per proteggere le comunità vulnerabili già...... falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e: reati accertati nel periodo da ... L'uomo, normalmente assunto presso una delle aziendedalle misure odierne, oltre a percepire ... Furti in abitazione e truffe online in crescita Sanno che sono in corso di installazione i nuovi contatori dell’energia elettrica, aspettano che vengano montati dagli addetti muniti di tesserino e divisa e poi cominciano a suonare ai campanelli dei ...La truffa online Questo genere di truffa è molto frequente: si chiama Bec, cioè Business email compromise e viene utilizzata per colpire le grandi aziende. I truffatori, come accaduto per Poste, in ...