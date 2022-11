Nevicate in arrivo Giuliacci | cosa ci aspetta | dove crollano le temperature

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Arrivano lepesanti. Come riporta meteo.it, nel corso di questa settimana, a partire da oggi, alcune zone della Penisola saranno sotto i fiocchi di neve. Una situazione dettata dal brusco calo dellee anche dalla perturbazione che è arrivata sull'Italia e che secondo alcune previsioni durerà per almeno 10 giorni con piogge e. "I fiocchi cadranno fin sotto i 1400 metri, in particolare sui settori confinali di Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. Col passare delle ore, e poi per tutta la giornata di Mercoledì 16, i fenomeni meteorologici si faranno vieppiù intensi nonché diffusi, ma la quota delletenderà ad alzarsi. Ciò è dovuto al forte richiamo di correnti più umide e miti indai quadranti meridionali: da metà settimana ...