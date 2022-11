Mondiali | Iran; Queiroz | ' nostri giocatori liberi di protestare'

...;conforme ai regolamenti della Coppa del Mondo e sia nello spirito del gioco": lo ha detto il ct dell', Carlos Queiroz, nel corso della conferenza stampa a Doha, in vista deidi calcio ...Perché se è vero come è vero che iscandiscono l'esistenza di ognuno di noi, gli Azzurri ... Girone B L'Inghilterra di Harry Kane e Foden promette sfracelli nel girone B che vedee Galles ...(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "I giocatori sono liberi di protestare come farebbero se provenissero da qualsiasi altro paese purché sia ;;conforme ai regolamenti della Coppa del Mondo e ..."I giocatori sono liberi di protestare come farebbero se provenissero da qualsiasi altro paese purché sia ;;conforme ai regolamenti della Coppa del Mondo e sia nello spirito del gioco": lo ha detto il ...