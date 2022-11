Migranti | Manfredi | “Sulla questione dei porti chiusi decide il Governo”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ”Le decisioni sulle aperture e chiusure deinon competono al Comune ma sono di competenza delnazionale”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, interpellato sul tema dell’immigrazione erelativa all’accoglienza delle navi della Ong.ha tuttavia sottolineato che ”Napoli continua ad essere una città ospitale come abbiamo dimostrato in passato e come è stato fatto in occasione della crisi ucraina. Pertanto laddove ci viene chiesto, nei limiti delle nostre possibilità, di essere ospitali lo saremo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.