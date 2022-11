Inter | Brozovic titolare con la Croazia

Marcelosi prepara a tornare davvero. Dopo essere entrato in campo per qualche spezzone nelle ultime gare con l', il centrocampista vuole piano piano tornare al 100% per essere al top al ...Gonzalez (Argentina) Amrabat (Marocco) Jovic (Serbia)(Croazia) Onana (Camerun) Lukaku (Belgio) de Vrij (Olanda) Dumfries (Olanda) Lautaro Martinez (Argentina) Correa (Argentina) ...Sono 7 i giocatori dell'Inter convocati dalle nazionali per Qatar 2022, i nerazzurri sono pronti a regalare emozioni: da de Vrij a Lukaku ...è l'obiettivo di Marcelo Brozovic, che con la sua Croazia punta a riprendersi un ruolo centrale a centrocampo dopo aver giocato scampoli di partita con l'Inter al rientro dall'infortunio. Il giocatore ...