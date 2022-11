Incroci sentimentali Both Sides of the Blade – 2022 | l’ambiguità dell’Amore

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Recensione, trama, cast film della pellicola francese(Avec amour et acharnement) vincitrice del premio alla regia al festival di Berlino Source

Cast di tutto rispetto indi Clare Denis con Juliette Binoche e Vincent Lindon; storia di un triangolo amoroso premiato alla Berlinale per la miglior Regia ( Europictures ). La ...Approfittando dell'arrivo nelle sale italiane di, nuovo film di Claire Denis di cui è protagonista insieme a Vincent Lindon , vogliamo ripercorrere la carriera dell'immensa Juliette Binoche . Mai come questa volta è stato ... Incroci sentimentali: Juliette Binoche, una donna libera divisa tra compagno e amante Incroci sentimentali (Europictures; 35 cinema), vincitore dell’Orso d’Argento per la migliore al Festival di Berlino 2022, con Juliette Binoche e Vincent Lindon; Notte fantasma (Teodora; 25 cinema), ...L a regista Claire Denis ( Chocolat, L’amore secondo Isabelle, High Life) con questa storia ha conquistato il Festival di Berlino, dove ha vinto l’Orso d’Argento, e ora Incroci Sentimentali arriva nel ...