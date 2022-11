Glass Onion | Rian Johnson sugli slip di Dave Bautista | Possono rivaleggiare con il maglione di Chris Evans

(Di mercoledì 16 novembre 2022), regista di Knives Out e del suo sequel, ha parlato del nuovo capo di abbigliamento che potrebbecon ildi: un succinto costume da bagno indossato da. Ilbianco indossato dain Cena con delitto - Knives Out, film del 2019 diretto da, era diventato un cult ancor prima dell'uscita del film; la sua popolarità è soltanto aumentata nel corso del tempo. A quanto pare, però, in, sequel di Knives Out, ci sarà un altro capo di abbigliamento che gli darà del filo da torcere. "Direi il piccolo ...

Il film di Rian Johnson con Daniel Craig ed Edward Norton dal 23 novembre in sala e dal 23 dicembre su ...A quanto pare, però, in, sequel di Knives Out, ci sarà un altro capo di abbigliamento che gli darà del filo da torcere. "Direi il piccolo costume indossato da Dave Bautista . Anzi, ...Rian Johnson, regista di Knives Out e del suo sequel Glass Onion, ha parlato del nuovo capo di abbigliamento che potrebbe rivaleggiare con il maglione di Chris Evans: un succinto costume da bagno indo ...ROMA – Una grande, lussuosa, tecnologica e piena di sorprese cipolla di vetro, come recita il titolo ‘Glass Onion – Knives Out’, per un giallo in cui tutto non è come sembra tra ironia, ritmo e un ...