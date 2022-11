Gf Vip 7 | Soleil Sorge | “Luca Onestini? Nel giudicarlo sarò super partes | se poi lui mi dovesse chiamare in causa…”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Nell’ultimo annosi è tolta diverse soddisfazioni a livello professionale: prima la partecipazione al Gf Vip 6, poi l’incursione a L’Isola dei famosi e il ruolo di giudice a La Pupa e il Secchione Show. E ora laè pronta a fare il suo debutto in libreria con un libro particolare, nel quale punta ad insegnare alle donne a difendersi e, se serve, anche ad attaccare: “Manuale di una st*onza“, nel quale però racconta molto anche della sua vita fino ad oggi. Intervistata dal settimanale Chi,ha raccontato come è nata l’idea del libro: Il libro vuole essere provocatorio nei confronti di chi giudica dalla copertina e nasce dalla voglia di analizzare questa figura mitologica della “str*nza”, tanto acclamata e odiata nel corso della storia. Ho voluto dare consigli per una sana vita da “stronza” ...

